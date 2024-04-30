Karaburun’da yaşanan eğitim sorunları konuşuldu

İzmir Karaburun’da yaşanan eğitim sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Veli-Der İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necati Kalafat, sorunların çözümünün birlik olmaktan geçtiğini söyledi.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Karaburun ilçesinde, Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Karaburun Temsilciliği ile Karaburun Demokrasi ve Dayanışma Meclisi ilçelerinde yaşanan eğitim sorunlarını, bu sorunlara ilişkin çözümleri konuşmak amacıyla bir söyleşi düzenledi.

Karaburunlu veliler ilçelerinin İzmir’e uzak olması nedeniyle yeterli hizmet alamadıklarını, bir turizm kenti olan Karaburun’da çocuklarının geleceklerine dair hiçbir yatırım yapılmadığından bahsetti. ÇEDES ve benzeri uygulamalarla okullarda pedagojik formasyonu olmayan din görevlilerinin varlığından şikâyet eden veliler, okullarına tanımsız din görevlileri ve manevi danışmanlar yerine psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni atanmasını talep etti.

Veliler ayrıca, okullarda maddi imkânların yetersizliği bahanesiyle birçok sosyal, sportif ve kültürel etkinlik yapılamadığını aktaran veliler sorunlarına çözüm istedi.

Veli-Der İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necati Kalafat, sorunların çözümünün birlik olmaktan geçtiğini söyleyerek velileri haklarını aramak için örgütlü olmaya davet etti.

Necati Kalafat, Karaburun’daki öğrenci ve velilerin yaşadığı sorunların çözümü için her türlü desteği vereceklerini aktardı.

Kalafat, “Eğitim süreçlerinin kamusal niteliği ve laik özünün tartışmaya bile açılmadan hayat bulması en önemli konudur. Geleceğimiz olan çocuklara yatırım yapmanın zenginlerin vergilerini silmek ya da lüks şatafatlı yaşantılar süren zenginler yaratmaktan daha önemli” dedi.

Veli-Der Karaburun Temsilcisi Derya Güreşçi de, ilçelerindeki okullarda eğitim gören çocuklarının hakları için eleştirilerini ve taleplerini kararlılıkla söylemeye devam edeceklerini ve çocuklarını sahipsiz bırakmayacaklarını aktardı.