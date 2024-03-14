Karadağ'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Karadağ'da Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedilen 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Dünya 14.03.2024 07:09 Giriş: 14.03.2024 07:09

Güncelleme: 14.03.2024 07:10 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA