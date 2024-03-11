Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum olan deprem 18,27 kilometre derinlikte kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SAMSUN VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi.