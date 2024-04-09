Karadeniz'de de yangın tehlikesi

Haber Merkezi

İklim krizi Akdeniz ve Ege'den sonra Karadeniz'de de orman yangınlarını artırabilir. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. İbrahim Turna, "Elbette ki aşırı sıcaklıkların artması, bağıl nemin düşmesi, yangınları yüzde 100 artıracak. Yangınlar, İç Anadolu ve Karadeniz'e doğru da kayacak" dedi.

İklim değişikliğiyle sıcaklıkların arttığını ve bağıl nemin azaldığını belirten Prof. Dr. Turna, "Bizim de bu senaryolara karşı önlem almamız gerekiyor. İklim değişikliğiyle ani sıcaklıklar, ani soğumalar şiddetli yağışlar ve fırtınalar olacak. Yangın buradaki önemli noktalardan birisi; elbette ki aşırı sıcaklıkların artması, bağıl nemin düşmesi, yangın olayını yüzde 100 artıracak" dedi.

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YAKLAŞAN TEHLİKEYE KARŞI 4 ÖNERİ

Prof. Tuna Karadeniz ve İç Anadolu'da artabilecek yangınlara karşı şimdiden alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

• Ormanların düzenli bakımları yapılmalı.

• İklim koşullarına dayanıklı ağaç türleri artırılmalı.

• Vatandaşları orman yangınları konusunda eğitmek.

• Yangının çıkış nedeni olan bilinçsiz anız yakma, sigara izmariti atma gibi olaylara karşı bilinçlendirme çalışmalarını yoğunlaştırmak.