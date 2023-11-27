Karadeniz'de fırtına: Hopa ve İnebolu'da iki gemi karaya oturdu

Kastamonu ve Artvin'de etkili olan fırtına denizlerde etkili oldu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karaya oturan gemideki 11 personel ile Artvin'in Hopa ilçesinde karaya vuran gemideki 13 personel uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ile Artvin'in Hopa ilçelerinde iki ayrı gemi karaya oturdu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.



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Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmasına ara verildi.

Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Yeni gelen itfaiye aracı, gemide kalan diğer mürettebatı da kurtardı.

Kurtarılan mürettebat, İnebolu Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, mürettebatı Öğretmenevi'nde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Dallı, daha sonra geminin karaya oturduğu bölgeye geçerek incelemelerde bulundu.

GEMİ YÜKÜNÜ DÖRT GÜN ÖNCE BOŞALTMIŞ

Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil ilçelerinde gece yarısından itibaren olumsuz hava koşullarının yaşandığına işaret etti.

Kamerun bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisinin Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan üre yükleyerek İnebolu Limanı'na geldiğini belirten Dallı, "Dört gün önce yükünü tamamen boşaltmış. Burada hava şartları biraz düzeldikten sonra gitmeyi beklerken bu gece demirli bulunduğu ya da bağlı bulunduğu yerden fırtınanın etkisiyle sürüklenmeye başlamış. Liman çıkışına gelmiş ve burada gördüğünüz gibi kayalara, karaya oturmuş durumda. İçi boş, dediğimiz gibi yük yok. Fırtına dindikten sonra yüzdürülüp yüzdürülemeyeceği, herhangi bir hasar alıp almadığı tespit edilecek. Ona göre ilgili ekipler tarafından gerekli çalışma yapılacak" dedi.

Gemide 11 mürettebat bulunduğunu aktaran Dallı, "11 mürettebatımız; 2'si Türk, 3'ü Hindistan, 6'sı Pakistan uyruklu. Mürettebatın tamamını iki saatlik bir çalışmayla sağ salim, herhangi bir yaralanma, sıkıntı olmadan kurtardılar. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, diğer ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, hepsine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

HOPA'DA 2 SAATLİK ÇALIŞMA: 13 KİŞİLİK MÜRETTEBAT KURTARILDI

Artvin'in Hopa ilçesinde ise karaya oturan yük gemisinin içindeki 13 kişilik mürettebat yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

Artvin AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, "Ekiplerimizle beraber hızlı bir şekilde sahaya gelip ipli erişim sistemi ile sorunsuz şekilde 13 kişiyi karaya indirdik. Operasyonumuz sağlıklı bir şekilde tamamlandı” dedi.

Gürcistan’ın Batum şehrinde yük boşaltan gemi dün gece saatlerinde denizin dalgalanması sonucu Hopa açıklarında demir attı.

Kısa sürede sahile doğru sürüklenen ve içerisinde 6’sı Türk, 5’i Endonezyalı, 2’si Azerbaycanlı mürettebatın bulunduğu gemi, Hopa’da karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD, AKUT, HOPAK ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda, mürettebat hareketli halat sistemi ile kurtarıldı.

Operasyon tamamlandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunun AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, “Türk şirketine ait bir gemi yağışlar ve denizin dalgalı olmasından dolayı sürüklenerek kıyıya oturması sonucu 13 mürettebatlı gemimiz mahsur kaldı. Bizler de ekiplerimizle beraber hızlı bir şekilde sahaya gelip ipli erişim sistemi ile sorunsuz şekilde 13 kişiyi karaya indirdik. Operasyonumuz sağlıklı bir şekilde tamamlandı” dedi.