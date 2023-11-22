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Karadeniz Ereğli, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, fırtına, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Güncel
  • 22.11.2023 15:54
  • Giriş: 22.11.2023 15:54
  • Güncelleme: 22.11.2023 16:07
Kaynak: DHA
Karadeniz Ereğli, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Zonguldak'ta meydana gelen fırtına, sel ve heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, açıklamasında, Zonguldak'ta 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde heyelan ve selin meydana geldiğini anımsattı.

4 yurttaşın hayatını kaybettiği, 11 yurttaşın ise kayıp olduğunu anımsatan Yerlikaya, Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Kayıp 11 gemiciyi arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
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