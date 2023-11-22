Karadeniz Ereğli, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Zonguldak'ta meydana gelen fırtına, sel ve heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, açıklamasında, Zonguldak'ta 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde heyelan ve selin meydana geldiğini anımsattı.

4 yurttaşın hayatını kaybettiği, 11 yurttaşın ise kayıp olduğunu anımsatan Yerlikaya, Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:



📌Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi.

📌Defterdarlık… pic.twitter.com/NIsXLrvW6a