Karadeniz gazı hâlâ yok: Mutfakta ithal gaz yanıyor

BirGün/ANKARA

İktidarın Karadeniz’deki yerli doğalgazın evlere verileceği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, resmi raporlar ile ortaya konuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, konutlara verilen doğalgazın yüzde 94,3’ünün ithal doğalgazdan oluştuğunu kaydetti.

AKP’nin Karadeniz doğalgazı üzerinden seçim öncesi kamuoyuna duyurduğu vaatler bir bir boşa çıktı. Konut tüketiminde 25 metreküpe kadar ücretsiz doğalgazın yerli değil, ithal doğalgaz olduğuna dikkati çeken CHP’li Akın, şunları dile getirdi: “Seçim öncesi iktidar Karadeniz doğalgazının karaya gelmesini devreye alma töreni diyerek algı yarattı. Konut tüketiminde bir yıl boyunca 25 metreküpe kadar bedava doğalgaz konutlarda tüketimi artırırken diğer tüm sektörlerde ise tüketimin azalmasına neden oldu. Haziran 2022 döneminde toplam tüketimin yüzde 12’sini oluşturan konut tüketimi Haziran 2023’te yüzde 26,7’ye çıktı. Başka bir deyişle artış yüzde 78 oranında.”

GAZIN YÜZDE 94’Ü İTHAL

Karadeniz doğalgazına ilişkin açıklanan plana göre birinci fazda günlük 10 milyon metreküp gazın sisteme verilmesi gerektiğine dikkat çeken CHP’li Akın, şunları ifade etti: “Günlük 10 milyon metreküp olmak üzere aylık 300 milyon metreküp doğalgazın sisteme verilmesi gerekiyordu. Bugün Filyos üzerinden verilen gaz miktarı sıfır. Haziran 2023 tarihli resmi rapora göre; Türkiye'de üretilen doğalgazın toplam miktarı ise 39 milyon 612 bin metreküpü buluyor. Haziranda konut tüketimi 687 milyon 680 bin metreküp. Dolayısıyla mevcut üretimimiz konut tüketiminin yüzde 5,7’sini karşılayabiliyor. Buna göre Karadeniz gazı diye konutlara verilen doğalgazın yüzde 94,3’ü ithal doğalgazdan oluşuyor.”

CHP’li Akın, iktidarın Karadeniz doğalgazı üzerinden kendi siyasi çıkarı için kamuoyunu sürekli yanılttığına işaret etti. Akın, şunları dile getirdi: “Önce ‘Mart 2023’te evinizde olacak’ dediler. Ardından ‘Mayıs 2023’te ilk fazı devreye alıyoruz, ikinci faz da eylülde devreye alınacak’ dediler. Daha sonra ‘Ağustosta yerli gaz sistemde olacak’ dediler. Eylül ayındayız; tek bir metreküp gaz sisteme verilmiş değil. Karadeniz doğalgazının yurttaşlarımızın refahı için kullanılması bizi mutlu eder. Biz buna karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz henüz sisteme verilmeyen doğalgaz üzerinden siyasi şov yapılmasıdır.”