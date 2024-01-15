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Karadeniz için fırtına uyarısı

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Güncel
  • 15.01.2024 13:30
  • Giriş: 15.01.2024 13:30
  • Güncelleme: 15.01.2024 13:32
Kaynak: AA
Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına görülecek.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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