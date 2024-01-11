Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karadeniz’de fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz’de saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına öncesinde uyarıda bulundu.

Güncel
  • 11.01.2024 19:56
  • Giriş: 11.01.2024 19:56
  • Güncelleme: 11.01.2024 19:58
Kaynak: İHA
Karadeniz’de fırtına uyarısı
AA


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ‘Karadeniz’de fırtına bekleniyor’ başlıklı uyarıda bulundu.

Samsun Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Doğu Karadeniz’de rüzgarın, Cuma günü öğle saatlerinden Cumartesi günü sabah saatlerine kadar fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 