Karadeniz’de fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz’de saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına öncesinde uyarıda bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ‘Karadeniz’de fırtına bekleniyor’ başlıklı uyarıda bulundu.

Samsun Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Doğu Karadeniz’de rüzgarın, Cuma günü öğle saatlerinden Cumartesi günü sabah saatlerine kadar fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.