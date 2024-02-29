Karagümrük'e mağlup olan Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, evinde Karagümrük'ü konuk etti. Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadelede kırmızı-siyahlı ekibin golleri 6. dakikada Marcao ve 84. dakikada Mendes'ten geldi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken Galatasaray turnuvaya veda etti. Fatih Karagümrük yarı finalde Başakşehir'i tek golle eleyen Trabzonspor'la karşılaşacak.