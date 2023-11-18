Karakolda cinayete müebbet talep edildi

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde Fevzi Süleyman Sökmen'i öldüren polis memuru Şükrü Koçoğlu hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen polis memuru Koçoğlu’nun ifadeleri şöyle: "Süleyman ile karşılaştık. 'Bir dakika' dedim, Süleyman ise konuşmak istemedi. Benden kaçarak yangın merdivenine doğru gitti. Ben de konuşmak için arkasından gittim. 'Süleyman şikâyette bulunmuşsun; derdin nedir?' diye sordum. Süleyman da 'Benim herhangi bir derdim yok. Her şey orada yazıyor' dedi. Engelli çocuğum ve ona bakan hasta annesi olduğunu söyledim. Onlar hakkında ağır konuşunca, olay meydana geldi. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Şarjörümde 15 mermi taşıdığımı biliyorum. Olay bir anda gelişen diyalog sonrası meydana geldi. Kesinlikle planlamadım, pişmanım.”