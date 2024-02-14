Karalar’ın Özel Kalem Müdürü için tören yapıldı

Haber Merkezi

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bu cinayetin, saldırganın ifadesinde söylediği gibi; alacak verecek meselesi olması zayıf bir ihtimal. Gerçek ortaya çıkana kadar bu işin peşini asla bırakmayacağız. Samet’in ne kadar sevilen bir insan olduğunu, toplanan kalabalıktan bir kez daha anlıyoruz. Samet sen gönlümüzde yaşamaya devam edeceksin” dedi. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Başkan Karalar, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Adana Milletvekilleri, Samet Güdük’ün ailesi, yakınları, sevenleri, siyasiler ile Adanalılar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Samet Güdük’ün ağabeyi Mehmet Güdük, “Samet ailenin en küçüğüydü ama hepimizin ağabeyiydi. Samet umutlu, sevgi dolu, çalışkandı. Samet insanı, Adana’yı, ailesini, Adana Demirspor’u çok severdi. Daima ‘Güneşi göreceğiz çocuklar’ derdi. Samet şimdi güneşe yükseldi. Hepimizin başı sağolsun” dedi. Karalar’ın Özel Kalem Müdürü, önceki gün belediye binasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.