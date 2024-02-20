Karaman'da bir çocuk, kardeşinin 'oynadığı' tüfeğin ateş alması nedeniyle öldü
Karaman'da dün akşam saatlerinde Kalaba köyünde bir evde, 9 yaşındaki M.S'nin 'oynadığı' tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki R.G. isimli çocuk öldü. Olayın ardından baba gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da 5 yaşındaki kız çocuğu, 9 yaşındaki arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
İddiaya göre, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kalaba köyünde, araziden dönen M.S, tüfeğini evin girişine bırakıp koyunlarının yanına gitti.
Bu sırada M.S'nin 9 yaşındaki oğlu M.S'nin oynamaya başladığı tüfek, kazara ateş aldı. Yanında bulunan komşunun kızı 5 yaşındaki R.G, tüfekten çıkan fişeğin isabet etmesi sonucu yaralandı.
BABA GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen R.G'nin cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Baba M.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.