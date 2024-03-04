Karaman'da bir kişinin bahçede cansız bedeni bulundu
Karaman'da haber alınamayan bir kişinin elma bahçesinde cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: AA
Karaman'ın Sümer Mahallesi'nde bulunan elma bahçesinde yaşlı bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Davut Özer’den (67) haber alamayan yakınları, Özer'e ait Sümer Mahallesi'nde bulunan elma bahçesine geldi.
Özer’in bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekipleri, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özer’in cansız bedeni otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.