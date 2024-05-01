Karaman'da şüpheli kadın ölümü
Karaman’da Şerife K.'nın dördüncü katta evin balkonundan düştüğü iddia edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.
Kaynak: AA
Karaman'da Şerife K. isimli kadının bir apartmanın dördüncü katındaki evinin balkonundan düştüğü iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şerife K'nin öldüğü belirledi.
Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.