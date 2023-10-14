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Karaman'da tarım ilacı zehirlenmesi: 1 kişi öldü

Karaman'da merkeze bağlı Göztepe yolundaki bulunan bir elma bahçesinde tarım ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1'i öldü.

Güncel
  • 14.10.2023 14:44
  • Giriş: 14.10.2023 14:44
  • Güncelleme: 14.10.2023 14:47
Kaynak: AA
Karaman'da tarım ilacı zehirlenmesi: 1 kişi öldü

Karaman'da tarım ilacından zehirlenen iki kardeşten biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Göztepe yolundaki bulunan bir elma bahçesinde tarım ilacından zehirlenince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşten Mehmet Argın, kurtarılamadı.

Argın'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kardeşi Muammer Argın'ın ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Merkeze bağlı Göztepe yolunda bulunan bir elma bahçesinde Mehmet Argın ile kardeşi Muammer Argın ilaçlama yaptıkları sırada zehirlenmişlerdi.

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