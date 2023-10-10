Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Yapıcıoğlu'ndan ortak miting kararı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin-İsrail arasında devam eden operasyonlara ilişkin 15 Ekim'de Yenikapı'da ortak miting düzenleme kararı aldı. Miting saatine ilişkin bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve HÜDAPAR, Yenikapı'da ortak miting düzenleyecek.

Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’yla, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bu sabah yaptıkları telofon görüşmesinde pazar günü İstanbul Yenikapı miting alanında ‘Kudüs mitingi’ yapma kararı almış bulunmaktadırlar" denildi.

Açıklamanın devamında ise Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu 15 Ekim'de düzenlenecek olan mitinge katılması için davette bulunulduğu belirtildi.

Miting satine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Zekeriya Yapıcıoğlu, Karamollaoğlu'nu partinin genel merkezinde ziyaret etti. Yapıcıoğlu ve Karamollaoğlu, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, bugün Mecliste, Saadet Partisi Grubu olarak, Filistin'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir önerilerinin olacağını belirtti.

HÜDAPAR'ın da önerilerine destek vereceğini ifade ettiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Bu konuyu topluma da mal edebilmek için bugüne kadar bir takım mitingler Türkiye'de tertip edildi. Hafta sonunda da nasip olursa İstanbul'da bir mitingimiz olacak. Aynı şekilde bugün HÜDAPAR da böyle bir talepte bulundu. Bu mitingleri birleştirerek topluma bir mesaj vermeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

"MİTİNGLERİ BİRLEŞTİRME KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Saadet Partisini ziyaret etme amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu ise şunları söyledi:

"Batı dünyası da bütün olarak bunca zulmüne rağmen siyonist işgalcilere tam desteklerini açıkça dile getiriyorlar. Biz de Filistinli kardeşlerimiz için, o mazlumlar için neler yapabileceğimizi istişare ve müzakere etmek için Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmek istedik.

Saadet Partisi Grubu olarak genel görüşme talebi olacak. Hafta sonu bizim de bazı mitingler tertipleme düşüncemiz vardı. Kendileri de zaten müracaatlarını yapmışlar. Aynı gün, aynı şehirde iki farklı mitingdense bu mitingleri birleştirme konusunda mutabık kaldık. İnşallah pazar günü İstanbul Yenikapı'da birlikte miting tertip edeceğiz. Bu sadece bir partinin ya da iki partinin meselesi değil."