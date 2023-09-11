Karamollaoğlu ile Davutoğlu, yerel seçim ve yeni yasama dönemini görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2024'te yapılacak yerel seçim ve 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Güncel 11.09.2023 20:24 Giriş: 11.09.2023 20:24

Güncelleme: 11.09.2023 20:27 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: Depophotos