Karamollaoğlu'ndan Özel'e tebrik
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak: ANKA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
Karamollaoğlu, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:
"CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum."
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