Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Gazze için Türkiye devreye girmeli' çağrısına destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının 24 saat içerisinde durmaması halinde “Türkiye’nin süratle devreye girmesi" gerektiğini söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bahçeli'nin açıklamalarına destek verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır" dedi.

DAVUTOĞLU: BAHÇELİ'NİN İFADELERİNİ DESTEKLİYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların sona ermesinde rol alması gerektiğine dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla destek verdi. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Günlerdir algı yönetimi ve provokatif çıkışlar ile Gazze’de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen, bu insanlık suçuna dur demek adına atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi; Sayın Devlet Bahçeli'nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum."

KARAMOLLAOĞLU: BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teşekkür etti.

Karamollaoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli’ye Filistin konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Tarihimizin, inancımızın ve insanlığımızın gereği olan çağrısını destekliyorum" ifadelerine yer verdi.