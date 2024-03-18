Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 4 kelimelik İsrail çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gazze için yaptıklarını sıralayan mesajını alıntılayarak Türkiye’nin İsrail ile yaptığı ticareti hatırlattı. Karamollaoğlu, Erdoğan’ın ‘one minute’ çıkışını hatırlatarak uzunca yazdığı mesaja, “Tweet atma, ticareti kes” diye yanıt verdi.

AKP hükümeti, her ne kadar Gazze için ‘hassasiyet’ içeren mesajlar paylaşsa da İsrail ile ticaretini sürdürüyor. Öyle ki savaş durumuna geçen İsrail’in mal tedariki arttıkça Türkiye’nin bu ülkeyle olan ticareti de arttı. İktidar ‘Gazze hassasiyetini’ seçim propagandasına alet etmek dahil her fırsatta dile getirse de İsrail ile ticareti kısıtlamaya yönelik herhangi bir adım atmadı.

Bu ‘hassasiyetlerden’ birini de Erdoğan bugün X hesabından, 29 Ocak 2009 tarihinde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’ndaki ‘one minute (bir dakika)’ çıkışını da hatırlatarak şöyle dile getirdi:

“Ülkemizde kimileri Filistin, Gazze, Ramallah diye yerlerin varlığından ilk kez 7 Ekim’de haberdar olmuş olabilir. Bazı çevreler Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini ilk kez 7 Ekim’de duymuş da olabilir. Ama biz bu mücadeleye ömrümüzü adadık. Türkiye, Irak-İran savaşında nasıl komşularına kucak açtıysa… Suriye’deki zulümden kaçan muhacirlere nasıl ensar olduysa… Kafkasya’dan Kırım’a nasıl hiçbir kardeşine sırtını dönmediyse… Bugün de tüm imkânlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Bu gerçeği hiçbir iftira değiştiremez; yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez. Filistinli yiğitlere terörist iftirası atanların listesinden Meclise girenler ile bu zihniyetle aynı çizgide buluşanların bize söyleyecek sözü olamaz. Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemeyeceği dik duruşu, bundan 15 sene önce one minute diyerek açıkça ortaya koyduk. Dün nasıl zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer aldıysak bugün de aynı yerdeyiz, aynı vakur tavrımızı muhafaza ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu duruşumuzdan geri adım atmayacağız.”

“TİCARETİ KES”

Erdoğan’ın bu uzun mesajını alıntılayan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 4 kelimelik yanıt verdi: “Tweet atma, ticareti kes.”