Karanlığa son vereceğiz

SOL Parti, ‘Aydınlık Ülke Yürüyüşleri’ne İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Kocaeli ve Samsun’da binlerce yurttaşın katılımıyla devam etti. Tarikatlara, hilafet ve şeriat çağrılarına tepki gösterilen yürüyüşlerde devrimci demokratik bir ülke için mücadele çağrıları yapıldı.

HABER MERKEZİ

AKP iktidarının gerici politikalarına karşı “Hilafete, Karanlığa Hayır. Aydınlık, Özgür, Demokratik Türkiye İçin Birleşelim" sloganı ile ülke genelinde halk yürüyüşleri başlatan SOL Parti, dün 6 kentte sokağa çıktı.

Önceki gün Ankara, Mersin ve Kırklareli’nde yürüyüş gerçekleştiren SOL Partililer, ‘Aydınlık Ülke Yürüyüşleri’ne dün de İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Kocaeli ve Samsun’da devam etti. Yürüyüşlerin ardından gerçekleşen konuşmalarda, “Tarikatlara geçit verilmeyeceği, hilafet ve şeriat çağrılarına karşı laikliğin yeniden kazanılacağı” vurgusu öne çıktı.

İSTANBUL: SOL Parti İstanbul İl Örgütü’nün yürüyüşü, Kadıköy- Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’ndan saat 13.20’de başladı. Rıhtım’a doğru gerçekleştirilen yürüyüş sırasında "Laiklik, adalet, memlekete sol gerek!", "Şeriata teslim olmayacağız!", "Karanlığı parçala, memlekete sahip çık!", "Tarikata değil, eğitime bütçe!" ve "Tarikat, cemaat hepsi kapatılacak!" sloganları atıldı.

LAİKLİĞİ KAZANACAĞIZ

Yürüyüşe ilişkin açılış konuşmasını yapan SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü Anıl Genç, "Cumhuriyet’in ilerici değerlerine savaş açan, laikliğin kırıntılarını dahi süpürmek isteyenler, siyasal İslamcı faşist bir rejim inşa etmek adına açıktan şeriatı savunur hale geldiler. Ülkenin dört bir yanında hilafet bayrakları açan, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" diye bağıran, buna karşı en küçük bir itirazı bile boğmaya çalışanlar, geleceğimizi karanlık fikir ve eylemleriyle yok etmek istiyorlar" dedi.

İstanbul İl Sözcüsü Av. Nuriye Alsancak okuduğu basın açıklamasında, “Tarikat ve cemaatlerin devlet içindeki kadrolaşmasına son vermek, tarikat karanlığından kurtulmuş aydınlık bir ülke kurmak için omuz omuza verelim. Tarikatları okullarımızın dışına atmak, yoksul emekçi halk çocuklarının tarikatlara muhtaç olmadığı insanca ve hakça bir yaşam kurmak için ayağa kalkalım. İlericiler, demokratlar, devrimciler, yurtsever emekçi halkımız, geleceğimizi kendi ellerimize alalım” ifadelerini kullandı.

SOL Parti MYK Üyesi Deniz Demirdöğen de açıklamalarda bulundu. Demirdöğen açıklamasında, "Şeriat ve Hilafet çağrılarıyla yürüyenler bilsin ki sabahın bir sahibi olduğu gibi bu sokakların, bu meydanların da bir sahibi var. Sizler, emperyalizme, 6. Filo’ya secde edenlerin yolunda yürüyenlersiniz. Bizlerse, 6. Filo’yu denize dökmüş onurlu bir kuşağın, Denizlerin, Mahirlerin, Dev-Gençlilerin yolundan yürüyenleriz. And olsun ki bu ülkeye baharı getireceğiz! And olsun ki özgür, demokratik, laik bir ülke kuracağız" vurgusu yaptı.

TESLİM ALAMAZSINIZ

SOL Feminist adına açıklamalarda bulunan Sarya Toprak ise şunları ifade etti: "Hayatı yaratan kadınlar bugün burada. Şeriatın tam da karşısında. Siyasal islamci rejim soluğumuzu kesmek istiyor. İstesinler, uğraşanlar, teslim alamayacaklar. AKP iktidarı ülkenin en sağcı meclisini kurarak iktidarını sürdürdü. Mayıs seçimlerinin hemen ardından ilk hedefleri kadınlar oldu. Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Medeni kanunu sil baştan yazacağız" dedi. Hodri meydan! Medeni kanuna dokundurtmayız!”

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz da burada yaptığı açıklamada, "Anaokuldan üniversiteyi bitirene kadar çocuklarımızı gericiliğe mahkum ediyorlar" dedi. Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Çayan Çalık ise, "Tarikat ve cemaatlere bırakılan çocuklarımızı savunmak zorundayız" dedi ve ekledi: "Laik ve bilimsel eğitim mücadelemizi ortaklaştırmak zorundayız."

İZMİR: Buca Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Forbes Çarşısı’nda son buldu. Eyleme SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen katılırken sendikalar, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri destek verdi. Eylemde ilk olarak konuşan SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Nuray Beyenç, “Geleceğimizi kendi ellerimize alalım. Bu kötülük rejimi karşısında tek tek duramayız; beraber olmak, örgütlü mücadeleyi geliştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de, “Bu yürüyüş birlik çağrısıdır, bu yürüyüş bir başkaldırıdır” dedi ve ekledi:

“Tarikatlara, cihatçı çetelere meydan okuyoruz. Bu ülke sahipsiz değil. Bu ülkeyi şeriatçılara, Amerikan emperyalizmine asla terk etmeyeceğiz. Bu iktidara direnen emekçi insanlar sakın umutsuzluğa kapılmasın. Şeriatçı azınlık karşısında güçsüz değiliz, az değiliz. Bu ülkenin en az yarısının hayır dediği, direndiği büyük mücadele sürecinin içinden geldik. Sokağa çıkıp hilafetin kaldırılmasından 100 yıl sonra bugün hala hilafet çağrıları yapanlar Amerikan tezgâhlarında yetiştirildi. Uğur Mumcuları, Bahriye Üçokları onlar katletti. Onlar Aladağ’da kız çocuklarını ateşe verenlerdir. Onlar Ensar Vakfı’nda çocukları istismar edenlerdir. Biz bu ülkede yoksul, emekçi insanların mücadelesini yükselteceğiz. Emekçi halk çocuklarının okullara gidemediği, okulları şeyhlerin, tarikatların kirli yuvası haline getirildiği düzene karşı direneceğiz. Kimse hakları için mücadele etmeden kazanamaz. Zulme asla boyun eğmeyelim. Bağımsız, özgür, demokratik ve eşit bir ülke yaratana kadar mücadelemizi sürdürelim.”

SOL Parti Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel de şunları ifade etti: “Laiklik mücadelesi aynı zamanda kent mücadelesinden geçer. Biz kentimizde gericiliğe geçit vermemek için çalışacağız. Halkın kendi kendini yöneteceği bir sistem için aday olduk. Laik, demokratik Türkiye, insanca bir halk yaşamı için mücadelemizi yürüteceğiz.”

SAMSUN: 13.30’da Çiftlik Caddesi Şehir kulübü önünde buluşan partililer laiklik sloganları eşliğinde Lise Caddesi’nin girişine kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapılırken SOL Parti Bölge Sözcüsü Pelin Bektaş ile SOL Feminist Hareket’ten Burcu Kavalcı da “Şeriat ve hilafete geçit yok, laikliği yeniden kazanacağız” vurgusu yaptı.

BALIKESİR: Balıkesir ve Çanakkale SOL Parti il örgütleri Aydınlık Türkiye Yürüyüşünü Altınoluk’ta gerçekleştirdi. Sahilde toplanan grup Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlarla yürüdü. Açılış konuşmasını SOL Parti Edremit İlçe Sözcüsü Dursun Demir yaptı. Demir, “Örgütleneceğiz şeriatçılara geçit vermeyeceğiz” derken Sol Feminist Hareketi adına Ömür İlgör, Tüm Emekliler Sendikası adına Nuran Kamalı Şahin de konuşmalarında laiklik vurgusunda bulundu.

MUĞLA: Muğla’nın ilçesi Fethiye’de bir araya gelen partililer burada da bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. “Laikliği kazanacağız” vurgusu yapılan eylemde “Hak hukuk adalet memlekete sol gerek” sloganları atıldı.