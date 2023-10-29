Karanlığı biz yok edeceğiz

Ankara’daki 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı, onlarca çocuğa ücretsiz dayanışma dersleri veriyor. Devrimci Muhtar olarak bilinen Ali Gölpunar, “Tarikat karanlığına karşı bize büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

HABER MERKEZİ

Ankara, Keçiören’deki 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı, öğrencilere ücretsiz destek eğitimine bu yıl da devam ediyor. Üniversitede okuyan gönüllü öğrencilerin desteği ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz fen bilgisi, matematik, Türkçe, İngilizce, coğrafya, edebiyat, kimya, biyoloji ve tarih dersleri veriliyor.

Birinci görevimiz

19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı’nın Kadın Dayanışma Atölyesi’nde hafta içi kadınlar için etkinlikler ve kurslar düzenlenirken hafta sonları da çocuklar için dersler veriliyor. Devrimci Muhtar olarak bilinen 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpunar ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Her şeyin parayla ölçüldüğü günümüzde dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz” dedi.

Gölpunar sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomik sıkıntılar bir yanda, ekonomik baskı bir yanda, yaşamımıza müdahaleler bir yanda, 4-6 yaşındaki çocukların dini eğitime teşvik edildiği, okulların imam hatiplere çevrildiği bir yerde eğitime destek olmanın aydınlık ve demokratik bir ülke isteyenlerin birinci görevi olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün bize bu zifiri karanlıkta bir mum yakabilmek, mum ışığını alevlere dönüştürüp ülkeyi aydınlık bir ülke, demokratik bir ülke mücadelesine destek vermeliyiz. Bugün bizim yapmamız gereken halka dokunan halkla iç içe olan halkın yanında halkın sorunlarına çözüm üreten, laik demokratik bir eğitime destek olmak. Bu tarikat, cemaat karanlığını ancak onların yanında olarak, onların derdine çare olarak çözüm olabiliriz. Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyet’in adını ağzına alamayanlar bütün Cumhuriyet kazanımlarını bir bir yok edenlere karşı mücadelemiz iğneyle kuyu kazarak da olsa devam edecek.”