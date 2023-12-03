Karanlığı hep birlikte dağıtalım

EMEK SERVİSİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı sendikalar yurdun dört bir yanında "Emekten yana demokratik halk bütçesi istiyoruz" talebiyle alanlara çıktı. KESK Eş Başkanı Mahmut Bozgeyik, ortak mücadele vurgusu yaparak, “Bu karanlığı dağıtarak demokrasi, adalet ve barış mücadelesini hep birlikte büyütelim” dedi.

KESK, Meclis'te yarın başlayacak bütçe görüşmeleri öncesinde İstanbul ve Diyarbakır’da miting Ankara, İzmir, Trabzon, Adana, Mersin ve Van'da ise basın açıklamaları düzenleyerek "Emekten yana bütçe" talebini dile getirdi. İstanbul Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde alanı dolduran emekçiler “İnsanca yaşama yetecek ücret”, “İş ekmek, barış, özgürlük”, “Silaha değil, eğitime bütçe” sloganları attı. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nezahat Altınsoy, "Siyasi iktidarın halkımıza yaşattığı yoksulluk insanca yaşam hakkına saldırıya dönüşmüştür. Bizler bu saldırıyı püskürtmek için buradayız. Yılmayacağız, geri adım atmayacağız, mutlaka emekçiler kazanacaktır dedi. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise, iktidarın emekçileri üzerindeki baskı politikalarının devam ettiğini ifade eden, “Açık bir faşizmle karşı karşıyayız” dedi.

Yoksulluk artacak

İktidarın hazırladığı bütçeyle tercihini sermayeden yana kullandığını vurgulayan Bozgeyik, "Bütçe kabul edilirse emekçilerin yaşadığı açlık ve yoksulluk artacaktır. Bugün en temel sorun krizin faturasının kimlerin ödeyeceğidir. Ülkeyi yönetenler yine krizin faturasını genç işsizlere, yoksullara, emeklilerin sırtına yüklüyorlar. Bizlerin derin yoksulluğa sürüklenirken, sermayedarlar servetlerini katlamaya devam ediyorlar” diye konuştu. Bozgeyik, “Ülkede başlattığımız mücadeleyi yükseltmezsek hepimiz kaybedeceğiz. O yüzden hepimize çok görev düşüyor. Laik, demokratik bir ülkeyi kuracak olan yegane güç bizleriz. Yeter ki yan yana olalım. Bu karanlığı dağıtarak demokrasi, adalet ve barış mücadelesini hep birlikte büyütelim" dedi. TTB Merkez Konseyi (MK) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, "Biz ancak yan yana birbirimizi güçlendirerek, sağlığı güçlendirmeye ve mücadeleyi büyütebiliriz” dedi.