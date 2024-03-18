Karanlık düzene mahkûm değiliz

Haber Merkezi

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Ankara adayları, gazetecilerle bir araya geldi. TKP’nin seçimlere bakışı ve çalışmalarına odaklanılan buluşmaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Ufuk Arikan, Çankaya Belediye Başkan adayı Çisel Demirkan Sakallı, Keçiören Belediye Başkan adayı Ferhat Şahin ve Mamak Belediye Başkan adayı Asuman Alkoyak katıldı.

Arikan seçimlerde olabildiğince her yerde direnç kanallarını artırmak ve örgütlenecek şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Arikan, kimi belediyeleri kazanmak kimi belediyelerde ise meclise komünist denetçiler sokmayı hedeflediklerinden bahsetti. “AKP yeniden kazanabilir, bu yüzden AKP karşısında en güçlü partiyi destekleyelim” düşüncesi için de “Ölümü görüp sıtmaya razı olma hali toplumun enerjisizliğini besliyor” yorumunda bulundu.

Keçiören Belediye Başkan adayı Ferhat Şahin ise şöyle konuştu: “Yaptığımız çalışmalarda ‘İnandığınız değerlere oy verin’ diyoruz. Çünkü Keçiören’de CHP’nin adayı da MHP kökenli. Nakşibendi şeyhini mezarını ziyaret eden ve bundan çekinmeyen birisi. Biz bu karanlığa mahkûm olmadığımızı biliyoruz ve Keçiören’de mahalle mahalle örgütlemeye kararlıyız.” Buluşma söz alan son aday Mamak Belediye Başkan adayı Asuman Alkoyak oldu. Alkoyak “Bizim iddiamız, ilkelerimiz doğrultunda bize oy verenlerle birlikte ülkemizi yağmadan, talandan ve ranttan uzak tutmak. Biz 31 Mart’a kadar değil, ülkemizi yağmadan kurtarana kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.