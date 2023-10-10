Karanlıkdere Kanyonu günlerdir yanıyor

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Ballık köyündeki kanyonda, 2 Ekim'de yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve söndürüldükten sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu bölgede yangın kanyonun derinliklerinde sürüyor.

Bugün kısmen kontrol altına alınan yangına yer ekiplerinin yanı sıra gerektiğinde havadan da müdahale ediliyor.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.

Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.