Karar beklenen dava ertelendi

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremde yıkılan ve 37 kişinin enkazında yaşamını yitirdiği Diyarbakır’daki Dündar Apartmanı’nın 2 müteahhidi ile arsa sahibi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis istemiyle açılan davanın duruşması dün görüldü.

Tanıkların ve sanıkların dinlendiği duruşmada iddia makamı, 2 sanığın da tutukluluğun devamını istedi. Sanık avukatları esas hakkındaki savunmalarını yapmak üzere süre talebinde bulundu. Talebi kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı 20 Mayıs’a erteledi.