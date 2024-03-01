Karar Resmi Gazete'de: 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun."