Karara karşı işe iade edilmedi

Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde çalışırken işten çıkarılan A.D. yargı mücadelesini kazanmasına rağmen işe iade edilmedi. İşe iade davasını kazanan A.D. görevine yeniden başlamak için yetkililerden yanıt bekliyor.

Berkay SAĞOL

Manisa’da bulunan Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde 2016 ile 2022 yılları arasında çalışan A.D., 2020 yılında toplamda 6 gün mazeretsiz işe gelmediği gerekçesiyle 2022 yılının mart ayında işten çıkarıldı. İşten çıkarılmasının ardından Sağlık Bakanlığı’na işe iade davası açan A.D., davayı kazanmasına rağmen henüz işe iade edilmedi.

2020 yılında mazeretsiz işe gelmemesi gerekçe gösterilerek iş akdi feshedilen A.D., devamsızlığın üzerinden 1 yıllık hak düşürücü süre geçtiğini belirterek Manisa 1. İş Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, 28 Mart 2023 tarihinde iş akdinin feshinin geçerli olduğunu ifade ederek A.D.’nin açtığı davayı reddetti.

MAHKEME, HAKSIZ BULUNDU

A.D.’nin karara itiraz etmesinin ardından dava İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi’ne taşındı. A.D. istinaf dilekçesinde, pandemi döneminde çocuğuna bakacak bir kurum veya akrabası bulunmadığını, idari izin isteğinin reddedildiğini ve bu nedenle devamsızlığın haksız olmadığını ifade ederek yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılmasını talep etti. İstinaf mahkemesinin verdiği kararda, iş akdinin feshine kadar A.D.’nin 1,5 yıl boyunca iş yerinde çalıştırıldığı ve hak düşürücü süre içinde yapılmayan feshin kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. A.D.’nin işe iade verilmesine karar verilmesi gerekirken davanın reddedilmesinin ise hatalı olduğu belirtildi.

Mahkeme 4 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararla birlikte, Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı ortadan kaldırdı. Ayrıca A.D.’nin işe iadesine ve kendisine toplamda 49 bin 845 TL tazminat ödenmesine hükmedildi.

BirGün’e açıklama yapan A.D., “Mahkeme kararının ardından göreve başlamak için dilekçe verdim ancak 1 aylık sürede herhangi bir dönüş yapmadılar. Yalnızca hesap bilgilerim istendi ve mahkemenin ödenmesine karar verdiği tazminat miktarı yatırıldı. CİMER’e dilekçe yazdım ancak Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir cevap gelmedi. Benim talebim göreve başlamak çünkü yıllarca verdiğim emeğe saygı duyulmadı. Benim gibi mağdur edilen yüzlerce insan var. Yüz kızartıcı suçu olmayan kişilerin işe iade edilmesini bekliyoruz” dedi.