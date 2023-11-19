Karaya oturan Pallada'nın 13 mürettebatı kurtarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli geminin 13 mürettebatının başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli geminin 13 mürettebatının başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.00'da Acil Durum Konum Belirleme Radyo Balizası (EPIRB) sinyali alındığı ve Kamerun bayraklı "Pallada" isimli geminin Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında karaya oturduğunu açıkladı. Bölgede etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hasar gören gemideki 13 mürettebatın tahliyesinin merkezin koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Kurtarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerekli tıbbi kontrollerin yapıldığı ifade edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, olayın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve geminin karaya oturduğu bölgenin güvenlik altına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamerun bayraklı Pallada gemisi, tüm personelin sağlıklı şekilde tahliye edilmesinin ardından ağır hava şartları nedeniyle kırılarak ikiye bölünmüştür" ifadelerine yer verildi.