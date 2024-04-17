Kara’ya veda edildi

Kültür Sanat Servisi

Sinemacı, yazar Mesut Kara, son yolculuğuna uğurlandı. Kuşadası Yeni Asri Mezarlığı’nda yapılan törene Kara'nın yakınları ve gazeteciler katıldı.

Evrensel Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni İhsan Çaralan konuşmasında, “Mesut Kara arkadaşımızı 63 yaşında Türkiye kültürüne çok katkı yapabileceği bir dönemde kaybetmiş bulunuyoruz. Kara, herhangi bir vatandaş değildi, bir sinema sevdalısıydı. Aynı zamanda sinemada yönetmenlik, senaryo yazarlığı, sinema yazarlığı yapmış bir entelektüeldi” dedi.

Yönetmen, senarist ve Evrensel gazetesi sinema yazarı Mesut Kara, tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybetti. Kara, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.