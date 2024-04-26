Karayalçın'dan Özel-Erdoğan görüşmesi yorumu: Doğru buluyorum

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel’in yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Karayalçın, görüşmeyi doğru bulduğunu bildirdi. Daha önce de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmış ve "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme gündemdeki yerini korurken eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da tartışmaya dahil oldu.

Karayalçın, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

"DOĞRU BULUYORUM"

“CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in Sn. Cumhurbaşkanı ile görüşmesini doğru buluyorum. Çünkü; CHP’li belediyelerin devir aldığı borçlar Pek çok yerde AKP’li belediyelerden görevi devir alan CHP’li başkanlar büyük bir borç ile karşılaştı. Bu borçların önemli kısmı da devlete SGK’ya olan borçlar ve Maliye’ye olan vergi borçları. İktidar bu borçları adeta ek bir kaynak-kredi gibi de görmüş, ödemeyenlerin üstüne gitmemiş. Ancak şimdi bu paraların hızla tahsili yoluna gitmek isteyebilirler.

“CHP’Lİ BELEDİYELERİ SIKIŞTIRMAK İSTEYEBİLİRLER”

CHP’li belediyeleri sıkıştırmak isteyebilirler. Bu konunun konuşulması halka hizmetin siyaset dışı tutulması istenebilir. Para değil, Hazine garantisi gerekli: CHP’li belediyelerin çoğu projesinin kaynak sorunu yok. Doğru projeler olduğu için, ödenebilir olduğu için dünyada pek çok yerden uygun koşullarda kredi bulunabiliyor. Ama bunun için merkezi otoritenin, Hazine’nin garanti vermesi gerekiyor.

“PARTİLER ÜSTÜ ORTAK BİR DEVLET AKLI İNŞA EDİLEBİLİR”

Bunun için de haklı talep iletilir. Kentsel dönüşüm için işbirliği şart: Türkiye’de başta İstanbul deprem bekleyen çok sayıda il var. Burada merkezi yönetim ile yerel yönetimin karar alma-uygulama anlamında birlikte çalışma zorunluluğu var. İnsan hayatının söz konusu olduğu yerde parti ayrımı olmaz. Bu durum önceliklidir. Anayasal süreç-devlet aklı: Anayasa yapım süreci önemlidir. Bu konuda da karşılıklı birbirini dinleyerek, geniş toplum kesimlerinin de görüşü alınarak bir süreç işletilebilir. Uyulmayan Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Yaşanan hak kayıpları ortada. Burada partiler üstü ortak bir devlet aklı inşa edilebilir.”

KILIÇDAROĞLU "MÜZAKERE DEĞİL MÜCADELE" DEMİŞTİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" demiş ve şair Adnan Yücel'in "Saraylar saltanatlar çöker/ kan susar birgün/ zulüm biter" dizelerini de paylaşmıştı. Eski CHP Başkanı daha sonra bu açıklamasıyla ilgili de açıklama yaparak "Erdoğan kendisine sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ekonomide daha sert kararlar alacak. Kimse Erdoğan’ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı" demişti.