Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerinin 25 Ekim Çarşamba 00.00 itibariyle zam yapılan tarife ile sunulacağını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü ücretlerine 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı. Yeni ücretlere göre; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçişi yüzde 76, Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçişi yüzde 50, Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) otomobil geçişi yüzde 46 zam zamlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerinin 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiğini duyurdu. KGM'den yapılan açıklamada, eski dönem geçiş ücretleri ve zam oranlarına ilişkin bilgilendirme yapılmadı. Yeni tarifeye göre; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti yüzde 76 zamlanarak 8,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücreti yüzde 50 zamlanarak 140 TL'den 210 TL'ye çıktı. Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) otomobil geçiş ücreti yüzde 46 zamlanarak 280 TL'den 410 TL'ye yükseldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Araç sınıflarına göre detaylı tarife bilgilerine http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir" ifadelerine yer verildi.