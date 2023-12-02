Karayolları'nın bedelsiz kamulaştırmasına AYM, 'mülkiyet hakkı ihlali' dedi

Anayasa Mahkemesi, 1975 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol yapımı gerekçesiyle sahibine bedel ödemeden bir taşınmazı kamulaştırmasına karşı tapu sahiplerinin 2019 yılında yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) bir taşınmazı sahibine bedel ödemeden kamulaştırmasının 'mülkiyet hakkı ihlali' olduğuna karar verdi.

AYM, KGM'nin taşınmazda bedelini ödemeden kamulaştırma yaptığını belirterek mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve mahkemenin yeniden yargılama yapmasına karar verdi

Karasu ilçesi Sülük mevkisinde bulunan taşınmaz hakkında, KGM tarafından Sakarya Nehri-Karasu-Melenağzı yolu inşaatı için kamulaştırma kararı alındı. 1975 yılında alınan kararın ardından kamulaştırma şerhi tapu kaydına işlerken tapu sahipleri A.T. ve F.T.'ye noter aracılığıyla bildirildi.

MAHKEME, TAZMİNAT KARARI VERDİ

Kamulaştırmanın yapılmasının ardından A.T. ve F.T.'ye taşınmaz bedeliyle ilgili herhangi bir ödeme yapılmadı. A.T. ve F.T. taşınmazla ilgili usule uygun kamulaştırma yapılmadan el koyulduğu ve bedelinin ödenmediğini belirterek 6 Şubat 2014'te Karasu 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde KGM'ye tazminat davası açtı.

Davayı kabul eden mahkeme, 152 bin 447 TL 40 kuruş kamulaştırma bedeli ile 6 bin 151 TL 80 kuruş haksız işgal bedelini dava tarihinden itibaren başlayacak yasal faizi ile birlikte idareden alınarak başvuruculara ödenmesine ve taşınmazın yol olarak terkinine karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU, MAHKEME UYDU

Mahkemenin kararının temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 5'inci Hukuk Dairesi, kamulaştırma işleminin 10 Şubat 1976 tarihinde taşınmazın hissedarlarına usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, kamulaştırma işleminin de bu tarihte kesinleştiği ancak bu hususun mahkemece dikkate alınmadığını belirterek, alınan kararı bozdu. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak davanın reddine hükmetti. Yargıtay ise bu kararı onadı.

KONU AYM'YE TAŞINDI

Kararın, 28 Mart 2019'da tebliğ edilmesinin ardından A.T. ve F.T., 9 Nisan 2019'da adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yeniden yargılama yapılması ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunup, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Anayasanın ilgili maddelerinin hatırlatıldığı AYM kararında, 'Gerçek karşılığının ödendiği hususu başvuruya konu yargılama çerçevesinde tespit edilemediğinden geçerli bir kamulaştırmadan söz edilmesi mümkün görülmemiştir' ifadeleri yer aldı.

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirten AYM, 'Mülkiyet hakkına ilişkin ihlal, idarenin eyleminden kaynaklanmıştır. Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlaline yol açıldığının bilinerek idari anlamda gerekli tedbirlerin alınması ve benzeri nitelikte yeni ihlallere yol açılmaması için kararın bir örneğinin taşınmaza el atılmasından sorumlu idare olan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekir. Bunun yanında ihlalin ve sonuçlarının başvuru öncesi mahkemelerce de giderilemediği tespit edilmiştir' ifadelerine yer verdi.

AYM, yeniden yargılama yapılmasına karar verirken, tazminat taleplerini ise reddetti.