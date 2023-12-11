Karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncel 11.12.2023 09:48 Giriş: 11.12.2023 09:48

Güncelleme: 11.12.2023 09:49 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu tedaviye alındı. Mevlana Mahallesi Isıkgöl Caddesi'nde yaşayan yabancı uyruklu anne H.J, mide bulantısı şikayetiyle uyandığı sırada 3 çocuğuyla sobadan sızan gazdan etkilendiklerini fark etti. Anne H.J'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve 3 çocuğunu, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.