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Karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 11.12.2023 09:48
  • Giriş: 11.12.2023 09:48
  • Güncelleme: 11.12.2023 09:49
Kaynak: AA
Karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu tedaviye alındı.

Mevlana Mahallesi Isıkgöl Caddesi'nde yaşayan yabancı uyruklu anne H.J, mide bulantısı şikayetiyle uyandığı sırada 3 çocuğuyla sobadan sızan gazdan etkilendiklerini fark etti.

Anne H.J'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve 3 çocuğunu, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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