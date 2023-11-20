Kardan kapanan D-100 kara yolundaki vatandaşlar Çerkeş Kültür Merkezi'ne sığındı
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde kar yağışı nedeniyle ulaşım aksayınca yolda kalan vatandaşlar Çerkeş ilçesindeki kültür merkezine sığındı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde kar yağışı nedeniyle ulaşım aksayınca yolda kalan vatandaşlar Çerkeş ilçesindeki kültür merkezine sığındı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında, kar yağışı sonrası yoğun trafik nedeniyle ulaşım aksadı, D-100 kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.
Çerkeş ilçesi mevkisinde İstanbul istikameti, polis tarafından kapatılarak araç geçişleri durduruldu.
Yolda kalan vatandaşlar ilçedeki Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'ne yönlendiriliyor.
Kültür merkezinde Çerkeş Belediyesi tarafından yolda kalan vatandaşlara, çay, kek ve sıcak çorba ikramında bulunuluyor.