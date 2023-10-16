Kardeş Kültürler Festivali’nde Ahmet Aslan rüzgârı

Esenyurt Belediyesi’nin, il dernekleriyle birlikte düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali ikinci gününde tüm coşkusuyla devam etti. Festivalde Güneydoğu Anadolu gecesi kapsamında sergilenen halk oyunları gösterisinin ardından sanatçı Ahmet Aslan sahne alarak, sevilen şarkılarını Esenyurtlular için seslendirdi.

Esenyurt’ta ikincisi düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali ikinci gününde de yüzlerce Esenyurtluyu bir araya getirdi. Esenyurt Belediyesi’nin, il dernekleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği festivalde kurulan yöresel yemek ve zanaat stantlarına ilgi yoğundu. Güneydoğu Anadolu gecesi kapsamında sergilenen bölge tanıtım filmi ve halk oyunlarının yanı sıra sevilen sanatçı Ahmet Aslan en sevilen şarkılarını söyleyerek Esenyurtlulara unutulmaz anlar yaşattı.

“HİSSEDEBİLMEK İÇİN İNSAN OLMAK GEREKİYOR”

Sahnede sanatçı Ahmet Aslan’a çiçek takdim eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ahmet Aslan’ı burada ağırlamak bizim için şeref, hepimiz onu çok iyi biliyoruz, dinliyoruz. Nasıl bir ruh haliyle yazıldı ki bu şarkılar, nasıl bir sezgi ki bu, hissedebilmek için insan olmak gerekiyor,” diyerek sanatçıya teşekkür etti.

“HER GEÇEN GÜN DAHA GÜZEL ŞEYLER YAŞAYACAĞIZ”

Kardeş Kültürler Festivali hakkında duygu ve düşüncelerini ifade eden Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Her günümüz ayrı bir güzelliği içerecek. Çünkü öyle güzel bir coğrafyanın çocuklarıyız ki, öyle güzel bir ülkenin evlatlarıyız ki dünyanın hiçbir yerinde bu kadar zenginlik yok. Bu zenginliği paylaştıkça güçleneceğiz, güçlendikçe birlikteliğimiz artacak ve Esenyurt bence birçok açıdan diğer ilçelere ve ülkemize örnek olacak. İyi ki varsınız, iyi ki Esenyurtluyuz. Her geçen gün daha güzel şeyler yaşayacağız.”

YÖRESEL YEMEKLER VE ZANAATLAR BU FESTİVALDE

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı’na kurulan yöresel yemek ve zanaat stantları ile vatandaşlar hem ülkemizin çeşitli lezzetlerini tatma imkânı buluyor hem de zanaatkârlar sokağında geçmişten günümüze uzanan ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatlarla tanışıyor.