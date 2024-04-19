Kargo firmasına uyuşturucu operasyonu
İzmir'de bir kargo firmasına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kutular içinde 120 bin 800 sentetik hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin bir kargo firması şubesine düzenlediği operasyonda, 120 bin 800 sentetik hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte kargo ile uyuşturucu nitelikli hap gönderileceği bilgisini aldı
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bornova ilçesindeki bir kargo firmasının şubesine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kutular içinde 120 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.