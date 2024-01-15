Kargo'ya saygı albümü 'Yarına Kalan Şarkılar' dinleyicilerle buluşacak

Türkiye’nin önde gelen gruplarından Kargo’ya saygı albümü serisinin ilk kısmı, 19 Ocak 2024’te GRGDN Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

"Kargo☆Yarına Kalan Şarkılar” isimli albümde, Abkountry, Aleyna Tilki, Barış Demirel, Batu Akdeniz, Buray, Cem Adrian, Deniz Tekin, Evdeki Saat, Gece, Gökçe, Jabbar, maNga, mor ve ötesi, Nilipek., Rashit, Sattas, Selin, Simge Pınar, Sufle, Şanışer, TNK, Vega ve Yalın yer alıyor.

Albümün ilk kısmı 19 Ocak'ta tüm digital platformlarda yayınlanacak.

KARGO HAKKINDA

Kargo, 1992 yılında İstanbul’da hayat buldu. Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli tarafından kurulan grup, “Sil Baştan”ı çıkardıktan sonra vokalde Koray Candemir, tuşlu çalgılarda Serkan Çeliköz ve davulda Burak Karataş'tan oluşan kadrosuyla doksanların sonunda ana akımda yükselen alternatif Türkçe rock dalgasının ilk örnekleri olmayı başardılar ve “Yarına Ne Kaldı” albümü ile 1996 yılında Altın Kelebek ödülünü aldı.

Bu saygı albümünde de bulunan “Yüzleşme”, “Son Defa”, “Şairin Elinde”, “Boğaziçi”, “Renklerin İçinde” gibi şarkılarla iyice popülerleşen grup, 2000 yılında çıkardıkları “Sen Bir Meleksin” albümünden sonra üç yıllık bir ara verdi.

Bu aranın ardından, Türkiye müzik tarihinin klasikleşmiş bazı şarkılarını yorumladıkları 2005 çıkışlı “Yıldızların Altında’’ albümü Kral Müzik Ödülleri “En İyi Grup” ödülü dahil birçok övgü topladı ve grubu çok daha geniş bir kitleye tanıttı.