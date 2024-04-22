'Kargon var' denilerek çağrıldı, gözaltına alındı

Antep'te kargon var denilerek çağrılan 24 yaşındaki Menderes Geçgel, polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı.

Antep'in Şehit Kamil Mevlana Mahallesi'nde 'kargon var' denilerek evinin aşağı sokağına çağrılan 24 yaşındaki Menderes Geçgel, ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Telefonla aranan Geçgel’den, kargosu olduğu gerekçesiyle evlerinin bir alt sokağına gelmesi istendi.

Telefonda tarif edilen yere giden Geçgel, polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından arkadaşlarının yanında ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sonrası Geçgel’in yaşadığı adrese de polisler baskın düzenledi.

Ev araması yapan polisler, gözaltı ile ilgili aileye bilgi vermedi. Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Geçgel’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.