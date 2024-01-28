Karınca Lojistik’te sendika beresi takan işçi tazminatsız işten atıldı

Karınca Lojistik’te çalışan işçi, Liman-İş yazılı bereyle çalıştığı için tazminatsız işten atıldı. Müdür tarafından sık sık neden bu bereyi takıyorsun diye uyarılar aldığını belirten işçi, "Ben kış aylarında sendikanın verdiği bereyi takmaya devam ettim, Karınca’nın verdiği bereyi takmadım, ısıtmıyordu. Müdür bizzat bana ‘Siz hâlâ sendika kafasında mı yaşıyorsunuz’ dedi. Sonra da işten atıldım” diye konuştu.

İstanbul Büyükçekmece’de faaliyet yürüten Karınca Lojistik’te çalışan Murat Gültekin, iş yerinde Liman-İş yazılı bereyle çalıştığı için çeşitli gerekçeler gösterilerek tazminatsız işten atıldı.

Evrensel'den Eren Ergine'nin haberine göre; 6 yıldır Karınca Lojistik’te çalışan Murat Gültekin, 2022 yılında ek zam ve örgütlenme hakkı için iş bıraktıklarını ve o günden bu yana Liman-İş’e üye olan işçilerin baskı gördüğünü söyledi. Kış aylarında kafası üşüdüğü için sendikanın verdiği üzerinde Liman-İş yazan bereyi taktığını dile getiren Gültekin, “Dün işten çıkış için iş yerine çağırdılar, işten atılma gerekçesi olarak başka şeyler yazılmıştı, kabul etmedim, imza atmadım, sonuna kadar hakkımı arayacağım” dedi.

Müdür tarafından sık sık neden bu bereyi takıyorsun diye uyarılar aldığını belirten Gültekin, “Sendikalı olmayalım diye ellerinden geleni yaptılar, işçilere ‘Sendikalı olursanız sizin üzerinizden para kazanacaklar’ gibi söylemlerle karşılaşıyorduk. Ben kış aylarında sendikanın verdiği bereyi takmaya devam ettim, Karınca’nın verdiği bereyi takmadım, ısıtmıyordu. Müdür bizzat bana ‘Siz hâlâ sendika kafasında mı yaşıyorsunuz’ dedi. Sonra da işten atıldım” diye konuştu.

‘6 YILLIK EMEĞİMİ ÇÖPE ATAMAZLAR’

Evli ve eşinin 4 aylık hamile olduğunu da ekleyen Gültekin şöyle devam etti: “Mağdur oldum, kredi borçlarım var böyle bir zamanda işsiz kaldım. Ben işimi geri istiyorum, benim 6 yıllık emeğimi çöpe atamazlar, sonuna kadar hukuksal olarak hakkı mı arayacağım.”

2022’DE İŞÇİLER İŞ BIRAKMIŞTI

2022 yılı şubat ayında Karınca Lojistik işçileri, maaşlarının asgari ücret düzeyinde kaldığını belirterek ek zam talep etmiş, sendika haklarının tanınması ve toplu is sözleşmesi imzalanması talebiyle iş bırakmıştı. Yapılan eylem sonucunda patronla, işçiler arasında bir protokol imzalanarak, bir takım haklar elde edilmişti.

İddiaları sormak için Karınca Lojistik’i aradık ancak hafta sonu olması nedeniyle hiçbir yetkilinin olmadığı belirtildi