Karl Marx, mezarı başında anıldı

Karl Marx, ölümünün 141. yıldönümünde, dünyanın dört bir yanından gelen komünist parti ve sendika temsilcilerinin katıldığı törenle Londra’daki Highgate Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında anıldı.

Karl Marx, ölümünün 141. yıldönümünde Londra’daki Highgate Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında anıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen komunist parti ve sendika temsilcilerinin katıldığı anma töreninde, Labour Party milletvekili John Hendy ve Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) başkanı Alex Gordon konuşma yaptılar.

Gordon sözlerine, 14 Mart 1883’te Marx’ın cenaze töreninde Engels’in yaptığı konuşmadan alıntı yaparak başladı: “14 Mart günü öğleden sonra üçe çeyrek kala, yaşayan en büyük düşünür, düşünmeyi bıraktı. Neredeyse iki dakikadır yalnızdı ve geri döndüğümüzde onu koltuğunda huzur içinde uyurken bulduk - ama sonsuza kadar."

Konuşmaların ardından Sudan, Çin, Hindistan, Kenya, Bengaldeş, Yunanistan, Küba, Kıbrıs, İspanya, İran, Irak, Malezya ve Türkiye’yi temsilen komünistler Marx’ın anıt mezarına çiçeklerini bıraktılar. Anma töreni alkış ve marşlarla son buldu.