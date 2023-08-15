Kars Digor Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı

Haber Merkezi

Digor Katliamı’nda yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. Yeşil Sol Parti Milletvekilli Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Birlikte yaşamanın yolu katliamlarla yüzleşmek ve hesaplaşmaktır” dedi.

Kars'ın Digor ilçesinde koruculuk dayatması, gıda ambargosu ve ev baskınlarını protesto etmek amacıyla 14 Ağustos 1993 tarihinde gerçekleştirilen yürüyüşe yönelik saldırıda 6’sı çocuk 17 kişi katledildi. Katledilenler için olayın gerçekleştiği ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki alanda anma töreni düzenlendi. Burada konuşan Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Siyasi iktidar ve devlet yargısıyla, kolluğuyla katliamın üzerini örttü. Yıllarca yargılanmasına izin verilmedi. Dava beraat ile sonuçlandı” dedi.

YÜZLEŞME ÇAĞRISI

Devletin katliam ile yüzleşmesi gerektiğini dile getiren Koçyiğit, “Halklara ve inançlara yönelik katliamlarla yüzleşmezseniz bu ülke de ne demokrasi olur ne de barış olur. Birlikte yaşamanın yolu katliamlarla yüzleşmek ve hesaplaşmaktır. Sorumlular cezalandırılmadan da hesaplaşma olmaz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yaşamını yitiren 17 kişinin tek tek ismi okundu. Daha sonra yaşamını yitirenlerin anısına katliamın gerçekleştiği yere karanfiller bırakıldı.