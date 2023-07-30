Kars Sarıkamış'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 7 ölü, 22 yaralı

Kars'ta otobüs şarampole devrildi, kaza yerine sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Güncel 30.07.2023 09:10 Giriş: 30.07.2023 09:10

Güncelleme: 30.07.2023 10:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA