Kars Sarıkamış'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 7 ölü, 22 yaralı
Kars'ta otobüs şarampole devrildi, kaza yerine sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Kars'ta otobüs şarampole devrildi, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.
Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.
Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı.
Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.