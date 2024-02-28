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Kars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Kars’ın Digor ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Güncel
  • 28.02.2024 17:12
  • Giriş: 28.02.2024 17:12
  • Güncelleme: 28.02.2024 17:19
Kaynak: Haber Merkezi
Kars'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kars’ın Digor ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamaya göre saat 16.51'de meydana gelen depremin derinliği 13.4 kilometre.

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