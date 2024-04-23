Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kars'ta bir eve silahlı saldırı düzenlendi

Kars'ta bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Evin yanındaki ot balyalarını da ateşe verip kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Güncel
  • 23.04.2024 13:49
  • Giriş: 23.04.2024 13:49
  • Güncelleme: 23.04.2024 13:57
Kaynak: AA
Kars'ta bir eve silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: AA

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmadı.

Bahçeler Mahallesi'nde ikamet eden Halil E'nin evine silahlı saldırı düzenlendi.

EVİN ÖNÜNDEKİ OTLAR ATEŞE VERİLDİ 

Olayın ardından evin önünde bulunan 1500 ot balya da ateşe verildi.

Yaralananın olmadığı saldırıda, Halil E'nin traktörü ile evinin camları zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BirGün'e Abone Ol