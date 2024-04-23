Kars'ta bir eve silahlı saldırı düzenlendi

Kars'ta bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Evin yanındaki ot balyalarını da ateşe verip kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Güncel 23.04.2024 13:49 Giriş: 23.04.2024 13:49

Güncelleme: 23.04.2024 13:57 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA