Kars'ta kar yağışı: Yüksek kesimlerdeki köylerin yolu kapandı

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı köylerin yolları ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımdaki köylerde kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı. Merkez ve Susuz ilçesine bağlı bazı köylere ulaşımın sağlandığı 2 bin 300 rakımlı Boğatepe Geçidi'ndeki yolu kapandı.

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Köyleri karla kaplanan Keçili köyünde yaşayan Emrecan Okulmuş, "Rakım yüksek olduğu için burada 3-4 ay kış şartları sert geçiyor.

Yaklaşık 20 gün sonra hayırlısıyla nefes alırız. Kapanan köy yolumuz sürekli açılıyor, bugün de kapanmıştı, ekipler geldi, kamyon yolda kaldı ama Allah'ın izniyle açılıyor, sıkıntı yok" diye konuştu.

Yolu kapanan Keçeli köyünde çalışma yapan kar küreme kamyonu kara saplandı. Kamyon, köydeki traktörle bulunduğu yerden kurtarıldı.