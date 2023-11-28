Kars'ta yüksek gerilim hattı koptu: 8 koyun öldü
Kars merkeze bağlı Akbaba köyünde, şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı koptu. O sırada yüksek gerilim hattının yakınından geçen sürüden 8 koyun akıma kapılması sonucu öldü.
Kaynak: AA
Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattının kopması sonucu akıma kapılan 8 koyun öldü.
Merkeze bağlı Akbaba köyünde, şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı koptu. Köyün içinden geçen R.İ'ye ait koyun sürüsü akıma kapıldı.
Koyunlardan 8'i öldü, ihbar üzerine köye jandarma ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada hat onarıldı.
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