Karşılıksız çek oranı iki yılın zirvesinde

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ekimde karşılıksız çek tutarının bankalara ibraz edilen toplam çek tutarına oranının yüzde 1,39’a yükseldiğini açıkladı. Bu, 2021 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye.

Karşılıksız çek tutarında Ekim ayında yükseliş dikkat çekti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Ekim ayında karşılıksız çek tutarı 8,1 milyar TL'ye ulaşarak rekor seviyeyi gördü.

Bloomberg HT’nin haberine göre; aynı dönemde bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı da 583,3 milyar TL ile tarihi zirveyi gördü.

Karşılıksız çek tutarındaki ivmeyi anlayabilmek için bu iki veri kıyaslandığında karşılıksız çek oranının yüzde 1,39 olduğu izlendi. Böylelikle karşılıksız çek oranında 2021 Haziran ayından bu yana en yüksek seyir izlendi. Karşılıksız çek oranı Haziran ve Temmuz aylarında da yüzde 1,38 ile son zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Adet olarak bakıldığında ise karşılıksız çek oranı yüzde 0,9 olarak kaydedildi.

TUTAR ARTTI



2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 13,8 bin keşideciye ait 122 bin adet çekin toplam tutarı 44 milyar TL oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan 8 bin 811 keşideciye ait toplam 7,5 milyar TL tutarındaki 23,1 bin adet çek daha sonra ödendi.