Kartal Belediyesi 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başlıyor
Kartal Belediyesi, 11 ülkeden 17 halk oyunu grubunun katılacağı 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 28 Ağustos’ta başlayıp ve 4 gün boyunca sürecek olan festivalde dünyaca ünlü halk oyunları grupları yer alacak.
Kartal Belediyesi, ilçenin unutulmaz Belediye Başkanlarından Mehmet Ali Büklü’nün miraslarından biri olan, 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Acıbadem Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen festival, 25-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
Festivale, Türkiye başta olmak üzere; Burundi, Mısır, Gürcistan, Macaristan, Hindistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Senegal olmak üzere 11 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 500 sanatçı sahne alacak.
KARTAL MEYDANI’NDA AÇILIŞ
Festival programının ilk günü olan 25 Ağustos’ta, tüm halk oyunları grupları saat 19.00’da, Kartallı Kazım Meydanı’ndan, Kartal Meydanı’na kadar halk müzikleri eşliğinde kortej yürüyüşüne katılacak. Festivalin açılış töreni saat 20.30’da Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek.
BAŞKAN YÜKSEL’DEN İSTANBULLULARA DAVET
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan festivale tüm Kartallıları ve İstanbulluları davet etti. Başkan Yüksel, “Sanatın farklı kültürleri bir araya getirme gücüne sahip olduğunun farkındayız. Bu yıl 2’incisi düzenlenen Halk Oyunları Festivali’nde de yine uluslararası halk oyunları gruplarımız sahne alacak. Kültür ve sanatın aynı çatı altında yer aldığı bu festivale başta Kartallı komşularım olmak üzere tüm İstanbullu vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sanatın ve kültürlerin buluşmasına hep birlikte ev sahipliği yapalım” ifadelerini kullandı.
2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin tam programı ise şöyle;
25 Ağustos 2023 Cuma - Festival Açılış Günü
19.00 Kartallı Kazım Meydanı'ndan kortej yürüyüşü
20.30 Açılış Töreni – Kartal Meydanı
Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Açılış konuşması
21.00-24.00 Kartal Meydanı Gösterileri
Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği
Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu
Türkiye - Çavuşoğlu Spor Klubü
Burundi - Ruciteme Karyenda Culture de Buyenzi
Türkiye - UMDER
KKTC - Alayköy Kültür ve Sanat Derneği
Makedonya - Xheladin Zegiri Kültür ve Sanat Derneği
Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği
Mısır - El Shams Bale Grubu
Türkiye - Agon Dans
Slovakya - Folklor Grubu Polana
Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü
Macaristan - The Debrecen Folklör Topluluğu
Türkiye - İFEM
Hindistan - Ritim Gösteri Sanatları Topluluğu
Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği
Gürcistan - Lazare Dans Topluluğu
Senegal - Saly Velingara Dans Grubu
26 Ağustos 2023 Cumartesi - Kartal Meydanı
21.00-23.30 Kartal Meydanı Gösteriler
Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu
Türkiye - Agon Dans
KKTC - Alayköy Kültür ve Sanat Derneği
Burundi - Ruciteme Karyenda Culture de Buyenzi
Macaristan - The Debrecen Folklör Topluluğu
Senegal - Saly Velingara Dans Grubu
Gürcistan - Lazare Dans Topluluğu
27 Ağustos 2023 Pazar - Kartal Meydanı
21.00-23.30 Kartal Meydanı Gösteriler
Slovakya - Folklor Grubu Polana
Mısır - El Shams Bale Grubu
Makedonya - Xheladin Zegiri Kültür ve Sanat Derneği
Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü
Hindistan - Ritim Gösteri Sanatları Topluluğu
28 Ağustos 2023 Pazartesi - Kartal Meydanı
20.00-20.30 Kortej Yürüyüşü / Neyzen Tevfik Meydanı - Ankara Caddesi
20.30-23.45 Grupların Halk Oyunları Gösterileri
Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği
Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu
Türkiye -Çavuşoğlu Spor Klubü
Burundi - Ruciteme Karyenda Culture de Buyenzi
KKTC - Alaykoy Kültür ve Sanat Derneği
Makedonya - Xheladin Zegiri Kültür ve Sanat Derneği
Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği
Mısır - El Shams Bale Grubu
Türkiye - Agon Dans
Slovakya - Folklor Grubu Polana
Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü
Macaristan - The Debrecen Folklör Topluluğu
Türkiye - İFEM
Hindistan - Ritim Gösteri Sanatları Topluluğu
Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği
Senegal - Saly Velingara Dans Grubu
Gürcistan - Lazare Dans Topluluğu
23.30-23.45 Kapanış ve Plaket Töreni
Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Kapanış konuşması