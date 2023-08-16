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Kartal Belediyesi 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başlıyor

Kartal Belediyesi, 11 ülkeden 17 halk oyunu grubunun katılacağı 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 28 Ağustos’ta başlayıp ve 4 gün boyunca sürecek olan festivalde dünyaca ünlü halk oyunları grupları yer alacak.

Kültür Sanat
  • 16.08.2023 11:31
  • Giriş: 16.08.2023 11:31
  • Güncelleme: 16.08.2023 11:39
Kaynak: Haber Merkezi
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Kartal Belediyesi 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başlıyor

Kartal Belediyesi, ilçenin unutulmaz Belediye Başkanlarından Mehmet Ali Büklü’nün miraslarından biri olan, 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Acıbadem Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen festival, 25-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivale, Türkiye başta olmak üzere; Burundi, Mısır, Gürcistan, Macaristan, Hindistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Senegal olmak üzere 11 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 500 sanatçı sahne alacak.

KARTAL MEYDANI’NDA AÇILIŞ

Festival programının ilk günü olan 25 Ağustos’ta, tüm halk oyunları grupları saat 19.00’da, Kartallı Kazım Meydanı’ndan, Kartal Meydanı’na kadar halk müzikleri eşliğinde kortej yürüyüşüne katılacak. Festivalin açılış töreni saat 20.30’da Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek.

BAŞKAN YÜKSEL’DEN İSTANBULLULARA DAVET

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan festivale tüm Kartallıları ve İstanbulluları davet etti. Başkan Yüksel, “Sanatın farklı kültürleri bir araya getirme gücüne sahip olduğunun farkındayız. Bu yıl 2’incisi düzenlenen Halk Oyunları Festivali’nde de yine uluslararası halk oyunları gruplarımız sahne alacak. Kültür ve sanatın aynı çatı altında yer aldığı bu festivale başta Kartallı komşularım olmak üzere tüm İstanbullu vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sanatın ve kültürlerin buluşmasına hep birlikte ev sahipliği yapalım” ifadelerini kullandı. 

2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin tam programı ise şöyle;

25 Ağustos 2023 Cuma - Festival Açılış Günü

19.00                     Kartallı Kazım Meydanı'ndan kortej yürüyüşü

20.30                     Açılış Töreni – Kartal Meydanı

                              Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Açılış konuşması

21.00-24.00          Kartal Meydanı Gösterileri

                              Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

                              Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu

                              Türkiye - Çavuşoğlu Spor Klubü

                              Burundi - Ruciteme Karyenda Culture de Buyenzi

                              Türkiye - UMDER

                              KKTC - Alayköy Kültür ve Sanat Derneği

                              Makedonya - Xheladin Zegiri Kültür ve Sanat Derneği

                             Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

                             Mısır - El Shams Bale Grubu

                             Türkiye - Agon Dans

                             Slovakya - Folklor Grubu Polana

                             Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü

                             Macaristan - The Debrecen Folklör Topluluğu

                            Türkiye - İFEM

                             Hindistan - Ritim Gösteri Sanatları Topluluğu

                             Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği

                             Gürcistan - Lazare Dans Topluluğu

                            Senegal - Saly Velingara Dans Grubu

26 Ağustos 2023 Cumartesi - Kartal Meydanı

21.00-23.30         Kartal Meydanı Gösteriler

                            Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu

                            Türkiye - Agon Dans

                             KKTC - Alayköy Kültür ve Sanat Derneği

                             Burundi - Ruciteme Karyenda Culture de Buyenzi

                             Macaristan - The Debrecen Folklör Topluluğu

                             Senegal - Saly Velingara Dans Grubu

                             Gürcistan - Lazare Dans Topluluğu

27 Ağustos 2023 Pazar - Kartal Meydanı

21.00-23.30         Kartal Meydanı Gösteriler

                            Slovakya - Folklor Grubu Polana

                            Mısır - El Shams Bale Grubu

                            Makedonya - Xheladin Zegiri Kültür ve Sanat Derneği

                           Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü

                           Hindistan - Ritim Gösteri Sanatları Topluluğu

28 Ağustos 2023 Pazartesi - Kartal Meydanı

20.00-20.30         Kortej Yürüyüşü / Neyzen Tevfik Meydanı - Ankara Caddesi

20.30-23.45         Grupların Halk Oyunları Gösterileri

                            Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

                            Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu

                            Türkiye -Çavuşoğlu Spor Klubü

                             Burundi - Ruciteme Karyenda Culture de Buyenzi

                             KKTC - Alaykoy Kültür ve Sanat Derneği

                            Makedonya - Xheladin Zegiri Kültür ve Sanat Derneği

                            Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

                   Mısır - El Shams Bale Grubu

                   Türkiye - Agon Dans

                   Slovakya - Folklor Grubu Polana

                   Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü

                    Macaristan - The Debrecen Folklör Topluluğu

                   Türkiye - İFEM

                   Hindistan - Ritim Gösteri Sanatları Topluluğu

                   Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği

                   Senegal - Saly Velingara Dans Grubu

                            Gürcistan - Lazare Dans Topluluğu

23.30-23.45      Kapanış ve Plaket Töreni

                           Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Kapanış konuşması

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