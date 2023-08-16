Kartal Belediyesi 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başlıyor

Kartal Belediyesi, 11 ülkeden 17 halk oyunu grubunun katılacağı 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 28 Ağustos’ta başlayıp ve 4 gün boyunca sürecek olan festivalde dünyaca ünlü halk oyunları grupları yer alacak.

Kartal Belediyesi, ilçenin unutulmaz Belediye Başkanlarından Mehmet Ali Büklü’nün miraslarından biri olan, 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Acıbadem Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen festival, 25-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivale, Türkiye başta olmak üzere; Burundi, Mısır, Gürcistan, Macaristan, Hindistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovakya, Senegal olmak üzere 11 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 500 sanatçı sahne alacak.

KARTAL MEYDANI’NDA AÇILIŞ

Festival programının ilk günü olan 25 Ağustos’ta, tüm halk oyunları grupları saat 19.00’da, Kartallı Kazım Meydanı’ndan, Kartal Meydanı’na kadar halk müzikleri eşliğinde kortej yürüyüşüne katılacak. Festivalin açılış töreni saat 20.30’da Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek.

BAŞKAN YÜKSEL’DEN İSTANBULLULARA DAVET

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan festivale tüm Kartallıları ve İstanbulluları davet etti. Başkan Yüksel, “Sanatın farklı kültürleri bir araya getirme gücüne sahip olduğunun farkındayız. Bu yıl 2’incisi düzenlenen Halk Oyunları Festivali’nde de yine uluslararası halk oyunları gruplarımız sahne alacak. Kültür ve sanatın aynı çatı altında yer aldığı bu festivale başta Kartallı komşularım olmak üzere tüm İstanbullu vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sanatın ve kültürlerin buluşmasına hep birlikte ev sahipliği yapalım” ifadelerini kullandı.

2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin tam programı ise şöyle;

25 Ağustos 2023 Cuma - Festival Açılış Günü

19.00 Kartallı Kazım Meydanı'ndan kortej yürüyüşü

20.30 Açılış Töreni – Kartal Meydanı

Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Açılış konuşması

21.00-24.00 Kartal Meydanı Gösterileri

Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu

Türkiye - Çavuşoğlu Spor Klubü

Burundi - Ruciteme Karyenda Culture de Buyenzi

Türkiye - UMDER

KKTC - Alayköy Kültür ve Sanat Derneği

Makedonya - Xheladin Zegiri Kültür ve Sanat Derneği

Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

Mısır - El Shams Bale Grubu

Türkiye - Agon Dans

Slovakya - Folklor Grubu Polana

Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü

Macaristan - The Debrecen Folklör Topluluğu

Türkiye - İFEM

Hindistan - Ritim Gösteri Sanatları Topluluğu

Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği

Gürcistan - Lazare Dans Topluluğu

Senegal - Saly Velingara Dans Grubu

26 Ağustos 2023 Cumartesi - Kartal Meydanı

21.00-23.30 Kartal Meydanı Gösteriler

Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu

Türkiye - Agon Dans

KKTC - Alayköy Kültür ve Sanat Derneği

Burundi - Ruciteme Karyenda Culture de Buyenzi

Macaristan - The Debrecen Folklör Topluluğu

Senegal - Saly Velingara Dans Grubu

Gürcistan - Lazare Dans Topluluğu

27 Ağustos 2023 Pazar - Kartal Meydanı

21.00-23.30 Kartal Meydanı Gösteriler

Slovakya - Folklor Grubu Polana

Mısır - El Shams Bale Grubu

Makedonya - Xheladin Zegiri Kültür ve Sanat Derneği

Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü

Hindistan - Ritim Gösteri Sanatları Topluluğu

28 Ağustos 2023 Pazartesi - Kartal Meydanı

20.00-20.30 Kortej Yürüyüşü / Neyzen Tevfik Meydanı - Ankara Caddesi

20.30-23.45 Grupların Halk Oyunları Gösterileri

Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

Sırbistan - Dukat Folklör Topluluğu

Türkiye -Çavuşoğlu Spor Klubü

Burundi - Ruciteme Karyenda Culture de Buyenzi

KKTC - Alaykoy Kültür ve Sanat Derneği

Makedonya - Xheladin Zegiri Kültür ve Sanat Derneği

Türkiye - Kartal Turizm Folklör Derneği

Mısır - El Shams Bale Grubu

Türkiye - Agon Dans

Slovakya - Folklor Grubu Polana

Türkiye - İstanbul Dans Spor Klubü

Macaristan - The Debrecen Folklör Topluluğu

Türkiye - İFEM

Hindistan - Ritim Gösteri Sanatları Topluluğu

Türkiye - Doğu Karadenizliler Kültür Derneği

Senegal - Saly Velingara Dans Grubu

Gürcistan - Lazare Dans Topluluğu

23.30-23.45 Kapanış ve Plaket Töreni

Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel'in Kapanış konuşması